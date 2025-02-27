Muğla'da tefeci operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, eş zamanlı olarak 4 adreste arama yaptı.
Aramalarda, 10 sentetik hap, bir miktar uyuşturucu, 14 kurusıkı tabanca fişeği, kayıtların tutulduğu ajanda, laptop, hafıza kartı, 4 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.