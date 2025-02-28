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        Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Muğla'da iftar verecek

        Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazan dolayısıyla Muğla'nın Menteşe ilçesinde her gün iftar verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:08 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:08
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        Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Muğla'da iftar verecek
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        Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazan dolayısıyla Muğla'nın Menteşe ilçesinde her gün iftar verilecek.

        Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek amacıyla, Menteşe Öğretmenevinde her gün iftar sofrası kuracak.

        Ramazan ayının ruhunu en güzel şekilde yaşatmayı hedefleyen Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, iftar sofralarında oruçlarını açmak isteyen vatandaşları ağırlayacak. Özenle hazırlanan İftar menüleri ücretsiz olarak sunulacak.

        Menteşe halkının davet edildiği iftar sofralarında vatandaşların birlik ve beraberlik içinde oruçlarını açmalarının sağlaması hedefleniyor.

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