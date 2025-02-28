Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Muğla'da iftar verecek

Ramazan ayının ruhunu en güzel şekilde yaşatmayı hedefleyen Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, iftar sofralarında oruçlarını açmak isteyen vatandaşları ağırlayacak. Özenle hazırlanan İftar menüleri ücretsiz olarak sunulacak.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek amacıyla, Menteşe Öğretmenevinde her gün iftar sofrası kuracak.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazan dolayısıyla Muğla'nın Menteşe ilçesinde her gün iftar verilecek.

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