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        Muğla Valiliğince restore edilen cami ibadete açıldı

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca restore edilen Nebiköy Camisi ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:13 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:25
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        Muğla Valiliğince restore edilen cami ibadete açıldı
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca restore edilen Nebiköy Camisi ibadete açıldı.

        Muğla Valisi İdris AAkbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ve protokol üyeleri ile restorte edilen camiyi gezerek bilgi aldı.

        Burada konuşan Akbıyık, ecdadın yadigar eserlerini aslına uygun restore ederek gelecek nesillere ulaştırmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

        Caminin restore edilerek, yaşatılmasında emeği geçen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile destek veren Nebiköy Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Akbıyık, vatandaşların ramazanını kutladı.

        Nebiköy Camii, protokol üyeleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla kılınan cuma namazı ile ibadete açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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