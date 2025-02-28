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        Yat yarışlarında MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın ikinci ayağı Marmaris'te tamamlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve yatlarda sadece üç yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 19:13 Güncelleme: 28.02.2025 - 19:13
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        Yat yarışlarında MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın ikinci ayağı Marmaris'te tamamlandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve yatlarda sadece üç yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi sona erdi.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği MIYC Trio Cup 2. ayak yarışlarına, Türkiye ve Rusya'dan 5 yelkenli yat ile 15 sporcu katıldı.

        Başhakem Ezgi Kalaycı'nın kulüp bahçesinde düzenlediği dümenci toplantısının ardından bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, yarışa başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.

        Kalaycı'nın rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde start alan yatlar, iki grup halinde yarışarak finişe geldi.

        Dereceye giren yelkenciler, kupalarını yarın düzenlenecek törenle alacak.

        Beş ayaktan oluşan kupanın üçüncü ayak yarışları, 14 Mart'ta yapılacak.

        Kupanın 2. ayağında sınıflarına göre birincilik elde eden yatlar ve dümencileri şunlar:

        ORC-A: Imagine (Zafer Öznur)

        ORC-B: VMG (Doğukan Kandemir)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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