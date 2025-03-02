Fethiye'de gönüllülerin katılımıyla çevre temizliği yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü plaj ve koyların bulunduğu yarımada bölgesinde gönüllülerin katılımıyla temizlik çalışması yapıldı.

Fethiye Belediyesi koordinesinde düzenlenen etkinliğe, çoğunluğu yerleşik yabancılardan oluşan gönüllüler katıldı.

Etkinlikte, belediyenin temizlik işçileri ile çevreciler, koylara gidilen yol kenarlarında ve ormanlık alanlarda bulunan çöpleri topladı.

Atıklar ayrıştırılmak üzere Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne götürüldü.

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar, gazetecilere, bölgede yapılan temizlik çalışmalarına rağmen kirliliğin sürmesinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

Çevre kirliğinin önüne geçmek için ceza kesme işlemine başlanacağını belirten Bayraktar, "Bu hafta gelecek yaklaşık 30 kamerayı şehrin farklı noktalarına yerleştireceğiz. Çevreyi kirlettiği kameradan tespit edilen kişilere gerekli cezai işlem uygulanacak. Çünkü çok fazla kirlilik var. Temizleyerek bitiremiyoruz ve üzülüyoruz. Bölgede konteynerlerimiz var ama çöpleri yamaçlardan aşağıya atıyorlar. Önümüz yaz ve bölgedeki cam kırıkları yangınlara da sebep olabilir. Gençlerimizden, halkımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Çevremize, doğamıza sahip çıkalım." diye konuştu.