Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayağı tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayak mücadelesi sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği trofenin 3. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Almanya, Belarus, Fransa, Letonya, Rusya, Moldova ve Ukrayna'dan 27 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ikinci gün yarışına başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinden start alan yatlar, rakiplerini geçerek finişe gelmek için mücadele verdi.

Ayağın ikinci günü, tek yarışla tamamlandı. İlk gün 3 yarış yapan yelkenciler, trofenin 3. ayağını toplamda 4 yarışla tamamladı.

Altı ayaktan oluşan trofenin dördüncü ayağı, 15-16 Mart'ta yapılacak.

Trofenin 3. ayağında gerçekleştirilen yarışlar sonunda sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve kaptanları şöyle:

- ORC-A

1- Vakkorama (Erhan Karaca)

2- Wings Racing (Ömer Melik Özbay)

3- Farraway-Mıknatıs Yachting (Zafer Öznur)

- ORC-B

1- Strekoza (Mikhail Mishchenko)

2- Flyer (Tora Kutoğlu)

3- Anyway (David Tsogoev)

- ORC-C

1- Ivana (Ivan Zotov)

2- Atiye (Tolga Gökova)

3- Omani (Tunca Çalışkan)

- ORC-D

1- VMG-Carbotix (Doğukan Kandemir)

2- Jazzgir-Nissan Sailing Team (Bartu Özsoy)

3- Tok Sailing (Onur Tok)