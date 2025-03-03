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        Bodrum'da eski eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde eski eşini tabancayla öldüren, bir kişiyi de yaralayan sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:16 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:16
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        Bodrum'da eski eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde eski eşini tabancayla öldüren, bir kişiyi de yaralayan sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca eski eşi Hüsne Topal'ı öldüren ve yanındaki kişiyi de yaralayan tutuklu sanık Haci Ömer A. ile tutuksuz yargılanan oğlu B.A. hakkında hazırlanan iddianame, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanığın eski eşine olaydan önce "S.T'ye olan düşkünlüğün senin sonun olacak sen onunla iş için bile muhatap ol senin sonunu getiririm. Ya onu her yerden engelle ya da cesaretin varsa iş alırsın, bende görürüm, nasıl olsa duyarım. İş için bile muhatap ol seni öldürürüm bilesin." diye mesaj gönderdiği belirtildi.

        Sanık Haci Ömer A.'nın iddianamede yer alan ifadesinde, tehdit mesajlarının Hüsne Topal ile gündelik konuşmaları olduğunu ve eski eşini öldürme amacının olmadığını söylediği kaydedildi.

        İddianamede, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Sanık B.A. hakkında ise "delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

        - Olay

        Geriş Mahallesi 6012 Sokak'ta, 24 Temmuz 2024'te eski eşi Hüsne Topal ile tartışan Haci Ömer A. daha sonra kadına ve yanındaki S.T'ye tabancayla ateş etmişti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Topal yaşamını yitirmiş, kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı. Zanlının oğlu B.A. ile arkadaşı E.D. de gözaltına alınmıştı. Baba oğul tutuklanmış E.D. serbest bırakılmıştı. B.A. daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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