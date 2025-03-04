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        Muğla'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü, eşi yaralandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 20:00 Güncelleme: 04.03.2025 - 20:00
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        Muğla'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü, eşi yaralandı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kuzyaka Mahallesi'nde Hüseyin K. yönetimindeki traktör, bilinmeyen bir nedenle devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan Tennur K'nin hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan sürücü ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Tennur K'nin cesedi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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