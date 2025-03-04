Muğla'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü, eşi yaralandı

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan Tennur K'nin hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan sürücü ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kuzyaka Mahallesi'nde Hüseyin K. yönetimindeki traktör, bilinmeyen bir nedenle devrildi.

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