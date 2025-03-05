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        Muğla'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Muğla'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:22 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:33
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        Muğla'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Muğla'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kaçak 2 bin 676 puro, 1478 paket sigara sarma kağıdı, 120 paket sigara, 34 şişe bandrolsüz alkol, 34 tabanca fişeği, 30 elektronik sigara ve 20 elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, 6 kişiye de Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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