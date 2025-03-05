Muğla'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kaçak 2 bin 676 puro, 1478 paket sigara sarma kağıdı, 120 paket sigara, 34 şişe bandrolsüz alkol, 34 tabanca fişeği, 30 elektronik sigara ve 20 elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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