Marmaris'te Yeşilay Köşesi Yarışması'nda okullar ödüllendirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için yürütülen proje kapsamında, Yeşilay Köşesi yarışmasında dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Marmaris Kaymakamlığı himayesinde yürütülen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Yeşilay Muğla Şube Başkanlığı işbirliğiyle bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için hazırlanan "Hepimiz için bağımsız gelecek" projesi kapsamında "Yeşilay Köşesi" yarışması düzenlendi.

Ergenlik döneminde çocukların bağımlılıklarının önüne geçmek ve bağımlılığa dikkat çekmek için ilçedeki 21 ortaokulda öğrenciler "Yeşilay Köşesi" tasarlayıp oluşturdu.

Birinci Beldibi Sıtkı Zaralı Ortaokulu, İkinci İçmeler İnayet Coşkun/Kodak Kamil Acarer Ortaokulu, Üçüncü Orhaniye İnci Narin Yerlici Ortaokulu oldu.

Marmaris Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle dereceye giren okul yöneticilerine plaket verildi.

Okul yöneticileri ve öğretmenleri kutlayan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya öğrencilere de teşekkür etti.

Ödül törenine, Marmaris Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, Marmaris Gençlik ve Spor Müdürü Vekili Cem Tuncel, Muğla Yeşilay Şube Başkanı Şenol Şengür, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.