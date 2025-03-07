Muğla'da atıl hayvan yünleri kadınların elinde değerleniyor

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde atıl hayvan yünleri, kadınlar tarafından işlenerek ekonomiye kazandırılıyor.

Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi ile Fethiye Belediyesi işbirliğiyle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında "Gelecek Turizmde" programı hayata geçirildi.

Program kapsamında İncirköy Mahallesi'nde açılan keçehanede yün yıkama, tarama, eğirme ve doğal kök boyalarla yün boyama ile masa üstü tezgahlarında dokumalar yapılıyor. Elde edilen ipliklerle atkı, eldiven, çorap ve kilim gibi eşyalar üretiliyor.

Teknolojinin gelişmesiyle değerini yitirdiği için yakılan ya da çöpe atılan keçi, koyun yünleri, kadınların ellerinde yeniden ürüne dönüşüyor.

Kooperatif Başkanı Çiğdem Karaca, AA muhabirine, Türk kültürünün vazgeçilmezi hayvancılıkta sadece et ve süt değil hayvanların yününden de faydalanıldığını söyledi.

Yörüklerin keçi ve koyun yününden yapılan keçeyle barındığını, çadırlarını yaptıklarını anlatan Karaca, "Günümüzde sentetiklerle elyaf türü kimyasal içerikli ürünlerle kumaş sektörü artık değişti. Biz de özümüze geçmişe dönmeliydik. Yaptığımız araştırmalarda artık keçi ve koyun yünlerinin yakıldığını ya da çöplere atıldığını öğrendik. Bu bir milli servet ve bizim öz kültürümüz. Yaptığımız projeyle keçehanede bu yünleri değerlendirmeye başladık." dedi.

Van, Burdur ve Antalya'nın ilçeleri ile İç Anadolu'dan kendilerini arayanlar olduğunu aktaran Karaca, keçi koyun yünlerini attıklarını, sadece yakıt karşılığı yünleri verebileceklerini söyleyenlerin olduğunu anlattı.

- "Kadınlarımızla bu işi sürdüreceğiz"

Karaca, atölyeyi büyütmek için hazırladıkları projeyi, Güney Ege Kalkınma Ajansının kabul ettiğini dile getirdi.