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        Muğla'da atıl hayvan yünleri kadınların elinde değerleniyor

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde atıl hayvan yünleri, kadınlar tarafından işlenerek ekonomiye kazandırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:57 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:57
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        Muğla'da atıl hayvan yünleri kadınların elinde değerleniyor
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        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde atıl hayvan yünleri, kadınlar tarafından işlenerek ekonomiye kazandırılıyor.

        Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi ile Fethiye Belediyesi işbirliğiyle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında "Gelecek Turizmde" programı hayata geçirildi.

        Program kapsamında İncirköy Mahallesi'nde açılan keçehanede yün yıkama, tarama, eğirme ve doğal kök boyalarla yün boyama ile masa üstü tezgahlarında dokumalar yapılıyor. Elde edilen ipliklerle atkı, eldiven, çorap ve kilim gibi eşyalar üretiliyor.

        Teknolojinin gelişmesiyle değerini yitirdiği için yakılan ya da çöpe atılan keçi, koyun yünleri, kadınların ellerinde yeniden ürüne dönüşüyor.

        Kooperatif Başkanı Çiğdem Karaca, AA muhabirine, Türk kültürünün vazgeçilmezi hayvancılıkta sadece et ve süt değil hayvanların yününden de faydalanıldığını söyledi.

        Yörüklerin keçi ve koyun yününden yapılan keçeyle barındığını, çadırlarını yaptıklarını anlatan Karaca, "Günümüzde sentetiklerle elyaf türü kimyasal içerikli ürünlerle kumaş sektörü artık değişti. Biz de özümüze geçmişe dönmeliydik. Yaptığımız araştırmalarda artık keçi ve koyun yünlerinin yakıldığını ya da çöplere atıldığını öğrendik. Bu bir milli servet ve bizim öz kültürümüz. Yaptığımız projeyle keçehanede bu yünleri değerlendirmeye başladık." dedi.

        Van, Burdur ve Antalya'nın ilçeleri ile İç Anadolu'dan kendilerini arayanlar olduğunu aktaran Karaca, keçi koyun yünlerini attıklarını, sadece yakıt karşılığı yünleri verebileceklerini söyleyenlerin olduğunu anlattı.

        - "Kadınlarımızla bu işi sürdüreceğiz"

        Karaca, atölyeyi büyütmek için hazırladıkları projeyi, Güney Ege Kalkınma Ajansının kabul ettiğini dile getirdi.

        Atölyeyi fabrika gibi bir tesise dönüştüreceklerini ifade eden Karaca, şöyle devam etti:

        "Öncelikle doğal kıyafetler, keçeden yapılmış ürünler üreteceğiz. Kooperatifimizin asıl amacı dezavantajlı, iş yeri olmayan kadınlarımıza iş imkanı sağlamak. Burada yaşlı teyzelerimiz bize çok destek verdiler. Bildikleri işi yeni nesle anlatacakları için de çok sevindiler. Yeni nesil de hem büyükleriyle bir iş yapar hale geldi hem de meslek sahibi oldular. Yeni tesisle işe alınacak kadınların sayısı artacak. Kadınlarımızla bu işi sürdüreceğiz. Fabrikamız kurulduğunda da birçok kadınımız burada iş sahibi olacak. Kadınlarımız, kendi çevresinde kendi kültürünü yaşatacak. Atölyelerde de yeni nesle bunu aktaracağız ve yılın 12 ayı deneyim turizmini de başlatmış olacağız."

        - "Kadınlar olarak çok memnunuz"

        Mahalle sakini Nagihan Olgun ise hayvancılıkla uğraştığını, 20 koyunun yününü daha önce çöpe attığını söyledi.

        Keçehane açıldıktan sonra yünlerin değerlendirilmeye başlandığını vurgulayan Olgun, "Yünler tezgahlarda tekrar ürüne dönüşüyor. Kadınlar olarak bundan çok memnunuz." dedi.

        Sevdiye Deniz de yünlerin eskisi gibi değerlendirilmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        Son yıllarda hayvanların yünlerinin derelere ve çöplere atıldığını dile getiren Deniz, "Çocukluğumda annelerimiz kirmen (ip eğirme aleti) ile yünü eğirir çarşaf, kilim yapardı. Yün değerlenirdi, önceden kıymetliydi. Sonradan bizler kıymetini bilmez olduk. Burada yünün yine değerlendirilmesi çok güzel oldu. Hem kültürümüzü unutmamış oluyoruz hem de gençlere iş imkanı oluyor." diye konuştu.

        İncirköy Mahalle Muhtarı Ersoy Özdemir de yünlerin değerlenmesi ve kadınlara iş imkanı olması dolayısıyla mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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