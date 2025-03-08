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        MHP Muğla İl Başkanı Demirel, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:18 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:20
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        MHP Muğla İl Başkanı Demirel, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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        MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

        Demirel, mesajında, Türk kadınının devlet ve millet hayatında üstlendikleri rollerin son derece önemli olduğunu belirtti.

        Kadim Türk milletinin en büyük gücünün, fedakar ve cesur kadınları olduğunu belirten mesajında şu görüşlere yer verdi:

        "Türk kadını, sadece bir anne, bir eş değil; aynı zamanda milletinin bekası için mücadele eden, tarih yazan bir kahramandır. Nene Hatun’dan, Kara Fatma’ya, Halide Onbaşı’dan Şerife Bacı’ya kadar Türk kadını, vatan savunmasında, ilimde, sanatta ve ekonomide hep ön safta olmuş, milletimizin geleceğini inşa etmiştir. Bugün de kadınlarımız, aile kurumunun temel taşı olarak milli ve manevi değerlerimizi yaşatmakta, Türk milletinin birlik ve beraberliği için büyük bir sorumluluk üstlenmektedir."

        Demirel, başta aziz şehitler ve gazilerin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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