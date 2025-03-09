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        17. Campus Cup Yelkenli Yarışları, Marmaris'te tamamlandı

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 17. Campus Cup Yelkenli Yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 19:32 Güncelleme: 09.03.2025 - 19:46
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        17. Campus Cup Yelkenli Yarışları, Marmaris'te tamamlandı
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        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 17. Campus Cup Yelkenli Yarışları sona erdi.

        Marmaris Körfezi'nde üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışlarda; Piri Reis, Beykoz, Koç, Galatasaray, İstanbul Teknik, İstanbul, Boğaziçi, Marmara, Yaşar, Acıbadem, Bilgi, İzmir Yüksek Teknoloji, Ege, Yıldız Teknik üniversitelerinden 19 takımda 300 yelkenci mücadele etti.

        Kupanın son gününde yatlar, Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık denize seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları gerçekleştirdi.

        Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği rotalarda start alan yatlar, 3 yarış yaptı.

        Koy içinde yarışan yatlar, balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu.

        Üç gün süren yarışlarda ekipler, ORC-A, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıflarında toplam 6 yarış gerçekleştirdi.

        Dereceye giren takımlara kupaları kulüp bahçesinde törenle verildi.

        Organizasyonda sınıflarına göre ilk üçe giren yatlar, üniversiteleri ve takım kaptanları şöyle:

        - ORC-A

        1- Wild West-Piri Reis Üniversitesi (Emre Yılmaz)

        2- Farraway-Koç Üniversitesi (Zülal Alev Erkan)

        3- Wings Racing-Beykoz Üniversitesi (Teoman Kılıç)

        - ORC-B

        1- Anyway-İstanbul Teknik Üniversitesi (Umut Efe Alpkoçak)

        2- Mad X-Boğaziçi Üniversitesi (Deniz Derin Binaroğlu)

        3- Flyer-İstanbul Üniversitesi (Haluk Kemal Yakın)

        - ORC-C

        1- Hit Tenten-Yaşar Üniversitesi (Meriç Efe Aktaş)

        2- İzmir Yelken-Yıldız Teknik Üniversitesi (Ayça Kural)

        3- Ada Sailor-Acıbadem Üniversitesi (Yarkın Duman)

        - ORC-D

        1- Tok Sailing-Bilgi Üniversitesi (Yankı Özdoğan)

        2- Stormy-Yıldız Teknik Üniversitesi (Doğaç Cesur)

        3- M2-İstanbul Teknik Üniversitesi (Akın Özseven)

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