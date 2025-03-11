Datça'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesine fidan dikildi

Aldal, projeye katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu kaydetti.

Eski Datça'da düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Müdürlüğün bahçesinde, limon, portakal, zeytin, kayısı ve keçiboynuzu fidanları toprakla buluşturuldu.

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