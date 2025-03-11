Datça'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesine fidan dikildi
Muğla'nın Datça ilçesinde, "Mavi Yeşil Okullar Projesi" kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde fidan dikildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde, "Mavi Yeşil Okullar Projesi" kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde fidan dikildi.
Eski Datça'da düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Müdürlüğün bahçesinde, limon, portakal, zeytin, kayısı ve keçiboynuzu fidanları toprakla buluşturuldu.
Aldal, projeye katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu kaydetti.
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