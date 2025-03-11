Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldal, atletizmde dereceye giren öğrencileri kabul etti

Muğla İl Özel Sporcular Atletizm Yarışmalarında il birincisi olan öğrenciler, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'ı ziyaret etti.

Aldal, Datça Reşadiye Kazım Yılmaz Ortaokulu öğrencileri Erhan Yorulmaz ve Aziz Can Aydoğan ile öğretmenlerini makamında ağırladı. Ziyarette, öğrenciler yarışmayla ilgili Aldal'a bilgi verdi.

Öğrenciler ve öğretmenlerini tebrik eden Aldal, bu tür başarıların diğer öğrencilere de ilham kaynağı olacağını ifade etti.