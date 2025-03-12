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        Aydın Ayaydın Fethiye'de iftar verdi

        21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın, Muğla'nın Fethiye ilçesinde iftar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 21:57 Güncelleme: 12.03.2025 - 21:57
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        Aydın Ayaydın Fethiye'de iftar verdi
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        21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın, Muğla'nın Fethiye ilçesinde iftar verdi.

        Ayaydın, Foça Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen programda, mübarek ramazan ayında birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Birlik, beraberlik ve kardeşliğin ramazan ayında pekiştiğini belirten Ayaydın, "Bizler hep beraber dostça, kardeşçe huzur içinde olmak için iftar düzenledik. Birbirimizi kırmış olabiliriz. Birbirimize darılmış olabiliriz ama barışmayı da dostça birbirimize sarılmayı da unutmamamız gerekiyor. Bütün Fethiyelileri çok seviyorum. Kimseyi ötekileştirmeden herkesi seviyoruz. Muğla'mızı, ülkemizi seviyoruz. Bayrağımızı hep birlikte dalgalandırmayı Allah bize nasip etsin." diye konuştu.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık da Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın misafiri olma vesilesiyle vatandaşlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        Ramazan ayının bereket, samimiyet ve arınma ayı olduğunu dile getiren Akbıyık, "Ramazan ayı, bizlerin de birlik, beraberliğimize ve arınmamıza vesile olsun inşallah. Muğla'mızda her gün bir ilçede toplumun değişik kesimlerinden kişilerle birlikte oluyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin." dedi.

        Yemeğin ardından İl Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti.

        Programa, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Muğla Adli Yargı Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, MHP İl Başkan Yardımcısı Emre Tekcan, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, şehit ve gazi yakınları, iş insanları ile çok sayıda kişi katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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