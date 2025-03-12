Vali Akbıyık, Ula Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Düzensiz göçle mücadelenin insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerine bağlı ve kamu düzeni ve güvenlikten asla taviz vermeyen bir anlayışla devam ettirildiğini vurgulayan Akbıyık, yürütülen çalışmalarla göçmen kaçakçılarına asla fırsat verilmeyeceğini ifade etti.

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