Vali Akbıyık, Ula Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ula ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulunarak merkezin çalışmaları hakkında blgi aldı.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ula ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulunarak merkezin çalışmaları hakkında blgi aldı.
Muğla İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen ile merkezi gezen Akbıyık, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Düzensiz göçle mücadelenin insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerine bağlı ve kamu düzeni ve güvenlikten asla taviz vermeyen bir anlayışla devam ettirildiğini vurgulayan Akbıyık, yürütülen çalışmalarla göçmen kaçakçılarına asla fırsat verilmeyeceğini ifade etti.
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