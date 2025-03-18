Muğla'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Muğla Valisi İdris Akbıyık, şehit aileleri ve gaziler ile iftarda bir araya geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen iftar öncesinde Vali Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Proğramda, Kur'an-ı Kerim okundu, Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti.

Vali Akbıyık, iftar sonrası yaptığı konuşmada, ramazan ayının manevi atmosferinde iftar sofrasını şehit aileleri ve gazilerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğin inşa edildiği tarihi bir dönemde olduklarını belirten Akbıyık, "Omuzlarımızda, ecdadımızın uğruna can verdiği bu vatanı büyük ve güçlü kılmanın sorumluluğu var. Türkiye Cumhuriyeti devletini ve aziz milletimizi güçlü kılacak mücadeleyi yılmadan, yorulmadan vermeye devam edeceğiz." dedi.

Bu yolda en büyük destekçilerinin dillerinden duasını eksik etmeyen aziz millet ile şehit yakınları olduğunu vurgulayan Akbıyık, bugün vatan topraklarında bayrağın özgürce dalgalanmasını, hür ve özgür yaşamı aziz şehitler ve kahraman gazilere borçlu olduğumuzu bildirdi.

Programa, Muğla Cumhuriyet Başavcısı Oğuzhan Dönmez, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Emrullah Bütün, Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen, Vali Yardımcıları, kurum müdürleri, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin ile şehit aileleri ve gaziler ile yakınları katıldı.