Bodrum'da deniz cephesine dolgu yapan firmaya para cezası verildi

Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akyarlar Mahallesi'nde deniz cephesinde devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda bir firma tarafından denize dolgu yapıldığı yönünde ihbar alınması üzerine çalışma yürütüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.