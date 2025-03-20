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        Bodrum'da deniz cephesine dolgu yapan firmaya para cezası verildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize dolgu yaptığı öne sürülen firmaya idari parası cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 17:57 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:02
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        Bodrum'da deniz cephesine dolgu yapan firmaya para cezası verildi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize dolgu yaptığı öne sürülen firmaya idari parası cezası uygulandı.

        Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akyarlar Mahallesi'nde deniz cephesinde devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda bir firma tarafından denize dolgu yapıldığı yönünde ihbar alınması üzerine çalışma yürütüldü.

        Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ve zabıta ekipleriyle dolgunun kaldırılmasına başlanırken, firmaya idari para cezası verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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