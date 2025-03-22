Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muğla'da konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "AK Parti iktidara geldiğinde AR-GE diye bir kavram yoktu. Türkiye'de AR-GE insan kaynağımız sadece 29 bindi ama şimdi 292 bin AR-GE personeli var." dedi.

Bir dizi program için kente giden Bakan Kacır, AK Parti Muğla İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı döneminde OSB'lerde çalışan sayısının 415 binden 2 milyon 700 bine çıktığını söyledi.

AK Parti iktidarıyla Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikaların, üretimde olan tesislerin sayısının 11 binden 59 bine çıktığını belirten Kacır, "Türkiye'de teknoparkların sayısı 2'den 105'e çıktı. Teknoparklarda faal firma sayısı 56'dan 11 bin 500'e yükseldi. AK Parti iktidara geldiğinde AR-GE diye bir kavram yoktu. Türkiye'de AR-GE insan kaynağımız sadece 29 bindi ama şimdi 292 bin AR-GE personeli var." dedi.

Türkiye'de 1 milyar 200 milyon dolar yıllık AR-GE harcamalarının 16 milyar dolara AK Parti iktidarı döneminde çıktığını anlatan Kacır, bu çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Kacır, kendi İHA, SİHA, helikopter, eğitim uçağı, deniz platformu, kara aracı ve uydu sistemleriyle Türkiye'nin savunma sanayisinde öz yeterliliğini yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardığını vurguladı.

-"Dijitalleşmeyi, yeşil dönüşümü hızlandırmak istiyoruz"

Avrupa Birliği'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığının hala yüzde 80 olduğunu dile getiren Kacır, şöyle konuştu:

"Bu yönüyle bugün Avrupa ülkeleri Türkiye'ye bakıyorlar. Avrupa'da güvenlik şemsiyesi oluşturulurken Türkiye'nin yanlarında olmalarını arzu ediyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde bütün bu başarıyı tüm sektörlere daha hızlı yaygınlaştırmak istiyoruz. Dijitalleşmeyi, yeşil dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. Türkiye'nin sadece 2028-2029 seçimlerine değil 2053-2071 hedeflerine erişmesini mümkün kılacak işleri hızlandırmak istiyoruz. Biz millete hizmet etmeyi, eser, proje siyaseti biliriz. Asla millete sırtımızı dönmeyiz, millete küsmeyiz. Milletle aramızda kırgınlık oluşmasına izin vermeyiz. Biz millet iradesiyle siyaset yaparız. Attığımız adımlar, yürüttüğümüz çalışmalarla inşallah 2028'de yeniden Cumhurbaşkanımızı milletimiz seçecek ve Türkiye yoluna en güçlü şekilde devam edecek."