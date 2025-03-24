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        Muğla Gençlik Kupası Yelken Yarışları yapıldı

        Muğla Gençlik Kupası Yelken Yarışları, Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 14:23 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:23
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        Muğla Gençlik Kupası Yelken Yarışları yapıldı
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        Muğla Gençlik Kupası Yelken Yarışları, Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.

        Yalıkavak Yelken Kulübünün ev sahipliğindeki yarışlar Techno 293, Rs Feva ve wing foil sınıfında düzenlendi.

        Yalıkavak açıklarında kurulan parkurda 41 sporcu yelken açtı. Yelkenciler en iyi dereceyi elde etmek için mücadele etti.

        Organizasyon, kategorilerine göre dereceye girenlere madalyaların verilmesiyle sona erdi.

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