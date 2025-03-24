Muğla Gençlik Kupası Yelken Yarışları yapıldı

Yalıkavak açıklarında kurulan parkurda 41 sporcu yelken açtı. Yelkenciler en iyi dereceyi elde etmek için mücadele etti.

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