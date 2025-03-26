Muğla'da kamyonetle iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi'nde Muhammet Şeyda Aşçıoğlu'nun (17) kullandığı 48 AVP 167 plakalı motosiklet ve S.R.C. idaresindeki 48 ASC 075 plakalı motosikletle çarpıştı.

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