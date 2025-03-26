Muğla'da kamyonetle iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi'nde Muhammet Şeyda Aşçıoğlu'nun (17) kullandığı 48 AVP 167 plakalı motosiklet ve S.R.C. idaresindeki 48 ASC 075 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan Aşçıoğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması çalışma başlatıldı.
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