Muğla'da denetimli serbestlik hükümlüleri turizmde istihdam edilecek

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ile TUI Hotels & Resorts Türkiye arasında imzalanan protokolle denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, TUI'ye ait tesislerde mevsimlik personel olarak çalışacak.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Adliyesi'nde düzenlenen protokol imza töreninde, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ile projeye destek veren TUI Hotels & Resorts Türkiye'ye teşekkür etti.

Protokolün bu alanda ilk imzalanan protokol olması dolayısıyla büyük önem taşıdığına vurgulayan Dönmez, bundan sonra denetimli serbestlik hükümlülerinin belirtilen otellerde çalışarak hem meslek öğreneceklerini hem de çağdaş infaz sistemine uygun şekilde cezalarını infaz edeceklerini dile getirdi.

TUI Türkiye temsilcisi Avukat Kaan Şahinalp ise protokolün Türkiye'de örnek olacağını belirterek, "Bu protokolle turizmdeki istihdam açığının giderilmesi açısından önemli bir adım atmış olacağız. Protokolle, çalışma ihtiyacı olan bir kitleye hem istihdam sağlayacağız hem de devlete olan borçlarını, cezalarını çalışarak ödemiş olacaklar." diye konuştu.