Muğla'da 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 14 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 14 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D'nin (52) ilçede olduğu tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kargı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.