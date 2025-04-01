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        Muğla'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 17:20 Güncelleme: 01.04.2025 - 17:23
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        Muğla'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü.

        Menekşe Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinde çalışan işçilerin konakladığı konteynerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaralanan olmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

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