Süper yat "Golden Odyssey" Bodrum açıklarına demirledi

Yatta ayrıca, yüzme havuzu, kuaför ve güzellik salonu, özel diş hekimliği tesisi ve doktor muayene odası da bulunduğu belirtildi.

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