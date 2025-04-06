Süper yat "Golden Odyssey" Bodrum açıklarına demirledi
"Golden Odyssey" isimli Bermuda bayraklı süper yat Bodrum açıklarına demirledi.
"Golden Odyssey" isimli Bermuda bayraklı süper yat Bodrum açıklarına demirledi.
Yaklaşık 124 metre uzunluğundaki yat, ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistlerce görüntülendi.
2015'te yapılan, 16 kabininde 32 misafiri ağırlama kapasitesine, 21 knot seyir hızına sahip lüks yatta, 60 personelin görev alabildiği öğrenildi.
Yatta ayrıca, yüzme havuzu, kuaför ve güzellik salonu, özel diş hekimliği tesisi ve doktor muayene odası da bulunduğu belirtildi.
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