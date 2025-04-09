Bodrum Hotel Show 2025 başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Bodrum Hotel Show 2025 etkinliği başladı.

Turizm sektörü temsilcilerini sezon öncesinde bir araya getiren etkinlik, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak ve Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz'in de katıldığı fuara yerli ve yabancı tatilciler de ilgi gösterdi.

Sektörün önde gelen tedarikçileri ve yenilikçi ürünlerini bir araya getiren buluşmada, 85 firmanın 250'yi aşkın marka temsilcisi yer aldı.

Otel işletmecileri ve endüstri profesyonelleri en son trendleri keşfetme, sektör uzmanlarıyla bağlantı kurma ve işbirliği olanaklarını geliştirme imkanı buldu.

Bodrum Hotel Show 2025, 11 Nisan'a kadar sürecek.