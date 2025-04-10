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        Bodrum'da deniz cephesine ahşap platform ve iskele yapan işletmeye para cezası

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz cephesine izinsiz olarak ahşap platform ve iskele yaptığı tespit edilen işletmeye yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:22 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:32
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        Bodrum'da deniz cephesine ahşap platform ve iskele yapan işletmeye para cezası
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz cephesine izinsiz olarak ahşap platform ve iskele yaptığı tespit edilen işletmeye yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası uygulandı.

        Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkbükü Mahallesi'nde bir restoranın deniz kıyısına ahşap platform ve iskele yapımına başlandığı yönünde ihbar alınması üzerine çalışma yürütüldü.

        Ahşap platform ve iskele, Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldı.

        İşletmeye yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası verildiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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