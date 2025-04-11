Bodrum Kalesi, Polis Haftası kapsamında kırmızı-maviye büründü
Bodrum Kalesi, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında kırmızı ve mavi ışıklarla aydınlatıldı.
Bodrum Kalesi, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında kırmızı ve mavi ışıklarla aydınlatıldı.
İlçede, hafta kapsamında Bodrum Kalesi'nin renkleri, emniyet teşkilatını simgeleyen kırmızı-maviyle ışıklandırıldı.
Kalenin dronla havadan çekilen görüntüleri, klip haline getirildi. İzleyenlerin beğenisini toplayan videoda, Bodrum Kalesi'nin ışıklandırmasının yanı sıra polis ekiplerinin motosikletle görüntüsü dikkati çekti.
- BGC üyelerinden polis ekiplerine ziyaret
Hafta kapsamında, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti tarafından Emniyet Müdürlüğü Kale Noktası'nda da kutlama etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe, Kaymakam Mustafa Çit, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, Başkan Yardımcısı Ali Ballı, Yönetim Kurulu üyeleri Fırat Akay ve Selim Turan, cemiyet üyeleri Hamdi Yörür, Toyga İçözü, Mehmetcan Fidan, Selçuk Şişmek ve gazeteci Çiçek Yaman Bozoğlu katıldı.
Gazeteciler, polis ekipleriyle pasta kesiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
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