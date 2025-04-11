Bodrum Kalesi, Polis Haftası kapsamında kırmızı-maviye büründü

Etkinliğe, Kaymakam Mustafa Çit, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, Başkan Yardımcısı Ali Ballı, Yönetim Kurulu üyeleri Fırat Akay ve Selim Turan, cemiyet üyeleri Hamdi Yörür, Toyga İçözü, Mehmetcan Fidan, Selçuk Şişmek ve gazeteci Çiçek Yaman Bozoğlu katıldı.

Hafta kapsamında, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti tarafından Emniyet Müdürlüğü Kale Noktası'nda da kutlama etkinliği düzenlendi.

Bodrum Kalesi, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında kırmızı ve mavi ışıklarla aydınlatıldı.

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