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        Fethiye'de minik öğrenciler yazdıkları kitapları imzaladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde minik yazarlar, okurlarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:49 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:49
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        Fethiye'de minik öğrenciler yazdıkları kitapları imzaladı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde minik yazarlar, okurlarıyla buluştu.

        Yunus Nadi İlkokulu'nda yürütülen 10. "Hadi yazalım gari" projesi kapsamında 76 öğrenci 76 eser kaleme aldı.

        Öğrenciler, öğretmenleri ile yazar Şahsene Camız ve İclal Nur'un desteğiyle hazırladıkları eserleri, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde düzenlenen törenle imzaladı.

        Törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, gazetecilere, öğrencilerin yazıkları eserlerle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Projenin 10 yıldır devam ettiğini ve katılımın her geçen sene arttığını ifade eden Kaya, "Minik yazarlarımız, çocuklarımız çok heyecanlılar. Yaşlarının ve beklentinin üzerinde eserler ortaya çıkarmışlar. Bu da bizi geleceğe dair umutlandırıyor. Zaman zaman ortaya atılan 'Gençlik nereye gidiyor?' kaygısını ortadan kaldırıyor. Bu çalışmalarla çocuklarımız gelecek vaat ediyor." diye konuştu.

        Okul Müdürü İsmail Cazağ ise proje kapsamında öğrencilerin kendilerini rahat ifade edebilmelerini, hayal güçlerini daha zenginleştirmelerini amaçladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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