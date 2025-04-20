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        Marmaris'te teknede çıkan yangın KEGM ekiplerince söndürüldü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde alev alan tekneye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince müdahale edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 22:03 Güncelleme: 20.04.2025 - 22:10
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        Marmaris'te teknede çıkan yangın KEGM ekiplerince söndürüldü
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde alev alan tekneye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince müdahale edildi.

        Orhaniye Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının KEGM ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye "KIYEM-2" hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi.

        Yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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