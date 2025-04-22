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        Muğla'da kayıp muhtar uçuruma devrilen otomobilinde ölü bulundu

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde kayıp olarak aranan muhtarın uçuruma devrilen otomobilde cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:20 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:30
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        Muğla'da kayıp muhtar uçuruma devrilen otomobilinde ölü bulundu
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde kayıp olarak aranan muhtarın uçuruma devrilen otomobilde cesedi bulundu.

        Narlı Mahallesi Muhtarı Mesut Durmuş'tan (58) dün geceden bu yana haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp müracaatında bulundu.

        İhbar üzerine başlatılan arama çalışmasında, Durmuş'un kullandığı 20 Y 8384 plakalı otomobil, yaklaşık 20 metrelik uçurumda bulundu.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Mesut Durmuş'un cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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