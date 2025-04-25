Muğla'da villada özel düzenekle kenevir yetiştiren 4 şüpheli yakalandı

Villada yapılan aramada, hassas terazi, satışa hazır uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Dalaman Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yaptığı istihbarat çalışması sonucu, Toparlar Mahallesi'ndeki villada özel düzenek kurularak kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

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