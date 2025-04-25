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        Muğla'da villada özel düzenekle kenevir yetiştiren 4 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde villada iklimlendirme ve sera sistemi kurarak kenevir yetiştiren 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:47
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        Muğla'da villada özel düzenekle kenevir yetiştiren 4 şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde villada iklimlendirme ve sera sistemi kurarak kenevir yetiştiren 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Dalaman Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yaptığı istihbarat çalışması sonucu, Toparlar Mahallesi'ndeki villada özel düzenek kurularak kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

        Villada yapılan aramada, hassas terazi, satışa hazır uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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