Fethiye'de "Finansal Okuryazarlık Eğitimi" düzenlendi

Eğitimde, bütçe oluşturma, nakit akışı yönetimi ve finansal planlama konularına değinilirken doğru finansal stratejiler geliştirmenin ve riskleri yönetmenin, işletmelerin sürdürülebilirliği açısından kritik önemi anlatıldı.

Öztop, katılımcılara gelir, gider, kar ve zarar gibi kavramların doğru anlaşılmasının sağlıklı mali kararlar almadaki etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Ali Osman Öztop tarafından verilen eğitimde temel finansal kavramlar hakkında bilgi verildi, finansal okuryazarlığın işletmeler için taşıdığı önem anlatıldı.

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