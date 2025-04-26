Bodrum'a gelen mega yatlara yakıt ikmali yapıldı

Sonra açıkta demirli diğer yat, ikmal için Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı. "Golden Odyssey" ikmalin ardından Türk kara sularından çıktı.

Bermuda bayraklı 123 metrelik "Golden Odyssey" ve İspanya'dan hareket ederek dün ilçeye gelen 85 metrelik "Solandge" isimli motoryata ikmal için yakıt tankerleri Bodrum Cruise Port'a giriş yaptı.

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