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        9 yıl aradan sonra TFF 2. Lig'e yükselen Muğlaspor kupasını aldı

        TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayan Muğlaspor, sahasında Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ile oynadığı maçın ardından şampiyonluk kupasına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 19:29 Güncelleme: 26.04.2025 - 19:39
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        9 yıl aradan sonra TFF 2. Lig'e yükselen Muğlaspor kupasını aldı
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        TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonu şampiyon tamamlayan Muğlaspor, sahasında Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ile oynadığı maçın ardından şampiyonluk kupasına kavuştu.

        Ligin 32. haftasında deplasmanda Silivrispor’u 4-0 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, bu galibiyetle 19 yıl aradan sonra TFF 2. Lig’e yükselme hakkı kazandı.

        Sezonun son maçında bugün sahasında Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor’u konuk eden Muğlaspor, 3-0 mağlup ayrıldığı karşılaşmanın ardından saha içinde büyük coşku yaşadı.

        - Kupa töreni yapıldı

        Karşılaşmanın ardından TFF 2. Lig'e yükselmenin mutluluğunu taraftarlarıyla kutlayan Muğlasporlu oyuncular törenle kupasını aldı

        Törende konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, şampiyonluğun Muğla’ya hayırlı olmasını dileyerek "Burada destan yazıldı. İmkansızlıklara rağmen şampiyonluk elde edildi. Hedef 1. Lig. Muğlamıza şampiyonluk yakışır." dedi.

        TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan ise kupayı vermenin kendisine nasip olduğunu, şampiyonluğu bütün taraftarlara armağan ettiğini dile getirdi.

        Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ise Muğla’ya şampiyonluğun çok yakıştığını, zor bir süreci geride bırakarak şampiyon olduklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından Muğlaspor Yönetim Kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve kulübe destek veren isimlere, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve protokol üyeleri tarafından madalya verildi.

        Futbolcular, şampiyonluk kupasını taraftarlar ve protokol üyeleriyle kaldırdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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