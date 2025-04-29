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        KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü tamamlandı

        Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci safhasında, senaryo gereği kazazedeler kurtarılarak başarıyla tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:21 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:21
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        KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü tamamlandı
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        Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci safhasında, senaryo gereği kazazedeler kurtarılarak başarıyla tahliye edildi.

        Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nün açıklarında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği deniz kazasına müdahale edildi.

        TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinden, Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya sörvey (inceleme ve gözlemleme) faaliyeti icra edildi.

        Denizaltı tahliye eğitimleri kapsamında 2 kazazede, serbest çıkış faaliyeti gerçekleştirerek su yüzüne çıkarıldı.

        Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) Timi de uçaktan paraşütle atlayarak kazazedeleri sudan çıkardı. Kurtarma ekipleri, kazazedeleri can sallarına alıp ilk yardım uyguladı.

        Su yüzeyindeki kurtarma ekibince bota alınan kazazedeler, TCG Alemdar gemisine nakledildi.

        Senaryo gereği gemiye getirilen kazazedeler, tıbbi tasnifi yapılarak ilgili tedavi alanlarına yönlendirildi. Kazazedelere tıbbi müdahale, tetkik ve basınç odası tedavileri uygulandı.

        Bir kazazede, genel durumu kontrol altına alındıktan sonra tıbbi personel eşliğinde helikopterle bölgedeki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi. Tıbbi tatbikat tüm hedefleri gerçekleştirilerek başarıyla tamamlandı.

        Tatbikata katılan uçak ve helikopter, TCG Alemdar gemisinde bulunan komutanları selamladı.

        Tatbikat sonunda Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya ve diğer katılımcılar yabancı ülkelerin gözlemci ve ataşeleri ile fotoğraf çektirdi.

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