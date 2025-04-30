Fethiye'de 3 ayrı suçtan 12 yıl 6 ay cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, birden fazla kişi tarafından silahla tehdit, silahlı tehdit ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlardan 12 yıl, 6 ay, 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.K'yı (30) Göcek Mahallesi’nde yakaladı.

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