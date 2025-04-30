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        Fethiye'de 3 ayrı suçtan 12 yıl 6 ay cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:37 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:37
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        Fethiye'de 3 ayrı suçtan 12 yıl 6 ay cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, birden fazla kişi tarafından silahla tehdit, silahlı tehdit ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlardan 12 yıl, 6 ay, 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.K'yı (30) Göcek Mahallesi’nde yakaladı.

        Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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