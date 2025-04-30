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        Fethiye-Rodos deniz otobüsü seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Rodos Adası arasında 31 Mayıs'tan itibaren yaz sezonu boyunca deniz otobüsü seferleri düzenleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:41 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:00
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        Fethiye-Rodos deniz otobüsü seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Rodos Adası arasında 31 Mayıs'tan itibaren yaz sezonu boyunca deniz otobüsü seferleri düzenleneceği bildirildi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ve İstanbul Deniz Otobüsleri işbirliğiyle Fethiye-Rodos hattında yaz sezonu boyunca gerçekleştirilecek seferler 31 Mayıs'ta başlayacak.

        Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Muğla Kent Hizmetleri AŞ'nin (MUTTAŞ) desteğiyle başlayacak seferler Fethiye çıkışlı olacak.

        Fethiye'den saat 08.30'da Rodos'a hareket edilecek, aynı gün Rodos'tan saat 17.30'da Fethiye'ye dönüş yapılacak.

        Seferler haziranda haftanın 4 günü, temmuz ve ağustos aylarındaki yüksek sezon boyunca haftanın her günü karşılıklı yapılacak. Eylülde ise seferler yeniden haftanın 4 günü olacak şekilde devam edecek.

        Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz sezonunda Fethiye-Rodos hattında 192 karşılıklı sefer gerçekleştirecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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