Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da sahilde ölü caretta caretta bulundu

        Muğla'nın Datça ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:01 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da sahilde ölü caretta caretta bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.

        İskele Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapanlar, ​​​​​​​deniz kaplumbağasını kıyıda hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirdi.

        İncelemede ölü olduğu tespit edilen caretta caretta, belediye ekibince sahilden alınarak götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yemin etti
        Yemin etti
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına

        Benzer Haberler

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
        Muğla ile Çin'in Leshan kenti "kardeş şehir" oldu
        Muğla ile Çin'in Leshan kenti "kardeş şehir" oldu
        2. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda üçüncü gün yarışları yapılamadı
        2. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda üçüncü gün yarışları yapılamadı
        Muğla'da iş hanı enkazında deprem tatbikatı yapıldı
        Muğla'da iş hanı enkazında deprem tatbikatı yapıldı
        Fethiye-Rodos deniz otobüsü seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor
        Fethiye-Rodos deniz otobüsü seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor
        Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi öldü
        Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi öldü