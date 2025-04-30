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        Muğla'da sağanak etkili oluyor

        Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 18:54 Güncelleme: 30.04.2025 - 18:54
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        Muğla'da sağanak etkili oluyor
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        Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler bazı noktalarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        Bodrum ilçesindeki derelerin debisi yükseldi, Gümbet Mahallesi'ndeki bazı derelerde taşmalar oldu. Bodrum Belediyesi ekipleri yağış nedeniyle sorun yaşanan bölgelerde tıkanan mazgallara müdahale etti.

        Dere yatağında park halindeki bazı araçlar arızalanırken, dereye giden yollar emniyet şeridiyle kapatıldı. Denizin rengi ise yağmur suları nedeniyle kahverengiye döndü.

        İlçede sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        - Marmaris'te bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu

        Marmaris ilçesinde de öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İlçe merkezindeki mahallelerde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan turistler ve ilçe yaşayanları yazlık kıyafetlerle yağmur altında yürümek zorunda kaldı. Bazıları da iş yerlerinin saçaklarına sığındı.

        Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü. Uzunyalı ve İçmeler plajlarında denizde kahverengi görünüm oluştu.

        Öte yandan meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye bir saat içinde metrekareye 31,5 kilogram yağış düştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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