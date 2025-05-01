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        Muğla'da en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi

        Muğla'da "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" projesi kapsamında düzenlenen 6. Zeytinyağı Kalite Yarışması ile belirlenen en iyi üreticilere ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:20 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:47
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        Muğla'da en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi
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        Muğla'da "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" projesi kapsamında düzenlenen 6. Zeytinyağı Kalite Yarışması ile belirlenen en iyi üreticilere ödül verildi.

        Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2019'da başlatılan yarışmaya, 13 ilçeden 184 üretici firma ve marka katıldı.

        Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, törende yaptığı konuşmada, zeytin ve zeytinyağının sadece bir tarımsal ürün değil, bölgenin kültürel ve tarihi mirasının bir parçası olduğunu söyledi.

        Muğla'nın yaklaşık 996 bin dekarlık alan ile ülkenin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Baydar, yıllık ortalama 250 bin ton zeytin üretimi yapıldığını ve il genelinde 258 zeytinyağı işleme ve dolum tesisi bulunduğunu kaydetti.

        "Kalite ve ödül kavramları, öz güveni yüksek olanların yarışa girebildiği unsurlardır." diyen Baydar, yarışmanın sadece kalite artışına değil, aynı zamanda 52 yeni markanın doğmasına da vesile olduğunu ifade etti.

        Bu yıl yarışmaya gelen 184 numunenin, yarışmanın güvenilirliği ve şeffaflığının en büyük kanıtı olduğuna işaret eden Baydar, kırsal kalkınma projeleri kapsamında zeytincilik alanındaki yatırımlara 30 milyon lira destek verildiğini belirtti.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise birlik ve beraberlik ruhuyla oluşturulan bu iklimin Muğla'yı her alanda ileri taşıdığına dikkati çekerek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne vizyoner yaklaşımı dolayısıyla teşekkür etti.

        Törende, MİTSO Başkanı Reşit Özer, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen de konuşma yaparak zeytinciliğin bölge ekonomisindeki önemine değindi.

        Tören, Menteşe Borsa İstanbul İlkokulu öğrencilerinin folklor gösterisiyle devam etti.

        Program sonunda altın, gümüş, bronz ve premium kategorilerinde kalite ödüllerini almaya hak kazanan üreticilere ödülleri protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.

        Program sonunda yapılan çekilişle de üreticilere çeşitli ekipmanlar hediye edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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