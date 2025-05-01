MSKÜ öğrencileri "Kuş Gribi Tanı Kiti" ile Türkiye birincisi oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri, "1 Fikir 1 Türkiye" yarışmasında geliştirdikleri "Kuş Gribi Tanı Kiti" projesiyle Türkiye birincisi seçildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, MSKÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ahmet Can Karaman ile Nafia Hümeyra Toker, Büşra Çetintaş ve Özlem Çevik'in geliştirdiği "Kuş Gribi Tanı Kiti" projesinin Ankara'da gerçekleştirilen 1 Fikir 1 Türkiye yarışmasında Türkiye birinciliği elde ettiği bildirildi.

Açıklamada, ekibin bu önemli başarılarının ardından Türkiye'yi temsilen uluslararası düzeyde düzenlenen "1Idea1World" yarışmasına katılarak, bilimin evrensel diliyle seslerini dünyaya duyurduğu ifade edildi.

Geliştirilen projenin kuş gribine karşı hızlı, ekonomik ve yerli bir tanı kiti üretmeyi hedeflediği belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Erken teşhis hayat kurtarır, ilkesinden yola çıkan genç bilim insanları, bu teknolojiyi ileride diğer bulaşıcı hastalıkların tanısında da kullanmayı amaçlıyor. Artan vaka oranlarına dikkati çeken ekip, bu hastalığın yalnızca hayvan sağlığı değil, aynı zamanda ekonomik dengeler üzerinde de ciddi etkileri olduğunu vurguladı. Yarışma süreci yalnızca bir rekabet ortamı değil, aynı zamanda büyük bir öğrenme ve gelişme platformu oldu. Takım lideri Ahmet Can Karaman, yarışma kapsamında düzenlenen 'Girişimcinin 50 Tonu' adlı panele katılarak Ege Bölgesi'ni temsil etti ve burada soruları yanıtladı. Farklı illerden ve ülkelerden gelen katılımcılarla tanışarak geniş bir bilimsel iletişim ağı kurdu."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) Başkanı Bülent Kavaklı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen projelerin arasında Ege Bölgesi finalistlerinin gösterdiği üstün başarının vizyoner gençlerin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Kavaklı, TÜMMİAD olarak genç girişimcileri desteklemeyi ve onların ulusal ile uluslararası arenada daha fazla görünür olmasını sağlamayı en önemli görevlerinden biri olarak gördüklerini bildirdi.

TÜMMİAD Ege Bölge Sorumlusu Öğretim Görevlisi Dilhun Sukan, Ege Bölgesi'nden çıkan genç girişimcilerin başarısıyla büyük gurur duyduklarını belirtti.