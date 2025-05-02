Bodrum'da süper markette çalışan kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde süper markette çalışan kadının iş arkadaşı tarafından darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde süper markette çalışan kadının iş arkadaşı tarafından darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Turgutreis Mahallesi'ndeki süpermarkette çalışan A.K. ile B.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, kasiyer kadının boğazını sıkarak darbetti. Kadının şikayetçi olması üzerine jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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