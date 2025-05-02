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        Bodrum'da deniz müzesine verilen denizaltı meydanda sergileniyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz müzesine geçici sergileme protokolüyle verilen "Curiosus-2" isimli denizaltı, Tepecik Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:33 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:38
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        Bodrum'da deniz müzesine verilen denizaltı meydanda sergileniyor
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz müzesine geçici sergileme protokolüyle verilen "Curiosus-2" isimli denizaltı, Tepecik Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.

        Türkiye'nin ilk bağımsız sivil araştırma ve kurtarma denizaltılarından biri olduğu belirtilen ve 2015'de yaşamını yitiren sualtı araştırmacısı Erkan Ayral tarafından hayata geçirilen "Curiosus-2" isimli denizaltı geçici olarak müzeye verildi.

        1995'de tamamlanan denizaltı su altı arkeolojisi, bilimsel gözlem, kurtarma çalışmaları ve eğitim amaçlı olarak geliştirildi.

        Denizaltı ilçenin Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki Tepecik Meydanı'nda sergileniyor.

        Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, gazetecilere, denizaltının şu anda görünen bir yerde sergileneceğini ifade etti.

        Denizaltının yanında robotların da olduğunu bunların da deniz müzesinde sergileneceğini ifade eden Cambazoğlu, "Denizaltı 400 metreye kadar iniyormuş. Buralarda birtakım araştırma faaliyetleri de yapmış. Kurtarma yapması için de önünde bir aparat var. Hem insanları kurtarma hem de gözlem yapma amacıyla tasarlanmış. Ayrıca üzerinde yüzeyle haberleşme yapmak için sistem de mevcut." diye konuştu.

        Erkan Ayral'ın oğlu Alp Ayral da denizaltı ve robotları bağışlama sürecinin 2-3 yıl önce başladığını ve sürecin tamamlandığını dile getirerek emeği geçen hem müze hem de belediye yetkililerine teşekkür etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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