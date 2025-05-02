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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, görevdeki 1 yılını değerlendirdi

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, birinci yıl için planlanan hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 18:41 Güncelleme: 02.05.2025 - 18:41
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, görevdeki 1 yılını değerlendirdi
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, birinci yıl için planlanan hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

        Aras, göreve gelişinin birinci yılını, yaptıkları hizmet ve projeleri basın mensuplarına anlattı.

        Göreve başladıkları andan itibaren Muğla için büyük düşündüklerini belirten Aras, "Muğla gibi bir kentin bütçesi büyük düşünmeye uygun olmalıydı. İstanbul'un yüzölçümü olarak 3 katı büyüklüğünde olan bir kentte yaşıyoruz. Muğla'nın yaz nüfusu yerleşik nüfusunun 7 katı oluyor. Bu nedenlerle göreve geldiğimizde yaklaşık 10 milyar lira olan bütçemizi 24 milyara çıkardık. Yatırım bütçemizi yüzde 30 arttırdık." dedi.

        Belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olmadığını vurgulayan Aras, İller Bankası’na ise 13 milyon lira borcu bulunduğuna dikkati çekti.

        Sosyal yardımların yüzde 170 artırıldığını dile getiren Aras, şöyle konuştu:

        "Kurumsallaşma teşkilatlanma ile başlar. Sorunsuz süreçler için yerinden yönetim ilkesi ile hareket etmek durumundayız. Muğla’mızı dörde böldük. İlçe hizmetleri daire başkanlıklarımız ile kararları yerinden alıyoruz. Ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan Muğla’nın ilçelerini dünya tanıyor. Kurduğumuz Dış İlişkiler Dairemiz ile uluslararası ilişkilerimizi güçlendirdik. Turizm kentiyiz, bir yıl içerisinde önemli adımlar attık. Kadın Aile Dairemizi kurduk ve ülkemiz en önemli sorunlarından biri olan toplumsal eşitlik konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Akıllı Şehirler, İklim Değişikliği, Afet İşleri, MUKAŞ’ı, Denizcilik Hizmetleri AŞ’yi kurduk."

        13 ilçede son bir yılda 213 bin metrelik yol yapım çalışmaları ile alt ve üstyapı çalışması yaptıklarını anlatan Aras, ulaşımı daha yaygın ve konforlu hale getirdiklerini kaydetti.

        MUSKİ’nin yıllardır devam eden kronikleşmiş sorunları çözdüğüne işaret eden Aras, "MUSKİ bütçesini yüzde 86 arttırdık. MUSKİ’ye kaynak yaratıyoruz. Temiz su ve atık su altyapısındaki acil ihtiyaçları hızla karşıladık. MUSKİ’de teknik çalışan sayısını arttırdık. MUSKİ’nin çağrı merkezini kurarak vatandaşların sorunlarına anlık çözümler üretiyoruz. Yeni su kaynaklarının sisteme dahil edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bodrum’un en büyük sorunu olan ana isale hatlarını değiştiriyoruz. 1 milyar lirayı bulan yatırım maliyeti ile arızalı içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarına başladık." diye konuştu.

        Tohumdan hasada, aşıdan yeme kadar tarımın ve besiciliğin her aşamasında üreticilerin yanında olduklarını dile getiren Aras, Kooperatifleri tek çatı altında topladıklarını söyledi.

        Her türlü afete karşı hazırlık yapmayı sürdürdüklerini vurgulayan Aras, depreme dayanıksız yapılarda yıkım çalışması yürüttüklerini dile getirdi.

        Her alanda ailelerin yanında olduklarını belirten Aras, Yatağan ve Ortaca’da Gündüz Bakımevleri açtıklarını Seydikemer'e de açacaklarını belirtti.

        Aras, öğrencilere ulaşımı 1 lira yaptıklarını ve bunun da en önemli projelerinden biri olduğunu kaydetti.

        Aras, kentte sporun ve sporcunun yanında olarak yatırım yaptıklarını, kültür ve sanata önem verdiklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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