Muğla ve Manisa'da FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Soruşturma kapsamında Muğla'nın Menteşe ve Fethiye ilçeleri ile Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Örgüt mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firarilerin yakalanmasına yönelik Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

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