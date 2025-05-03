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        Muğla ve Manisa'da FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Muğla ve Manisa'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 10:22 Güncelleme: 03.05.2025 - 10:22
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        Muğla ve Manisa'da FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Muğla ve Manisa'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Örgüt mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firarilerin yakalanmasına yönelik Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

        Soruşturma kapsamında Muğla'nın Menteşe ve Fethiye ilçeleri ile Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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