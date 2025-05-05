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        Muğla'da motosikletin çarptığı çocuk öldü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 23:06 Güncelleme: 05.05.2025 - 23:10
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        Muğla'da motosikletin çarptığı çocuk öldü
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Ahmet Can K'nin (26) kullandığı 35 BAV 090 plakalı motosiklet, Camiavlu Mahallesi Datça Yolu 508. Sokak girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Görkem Mehmet Soydemir'e (12) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Soydemir, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis, motosiklet sürücüsü Ahmet Can K'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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