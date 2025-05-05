Muğla'da motosikletin çarptığı çocuk öldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Ahmet Can K'nin (26) kullandığı 35 BAV 090 plakalı motosiklet, Camiavlu Mahallesi Datça Yolu 508. Sokak girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Görkem Mehmet Soydemir'e (12) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Soydemir, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, motosiklet sürücüsü Ahmet Can K'yi gözaltına aldı.
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