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        Fethiye'de hijyen eğitimi düzenlendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hijyen eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:55
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        Fethiye'de hijyen eğitimi düzenlendi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hijyen eğitimi gerçekleştirildi.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ile Fethiye Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde odanın Likya Salonu'nda düzenlenen eğitime 45 kişi katıldı.

        Eğitmen Esin Topçu Özcan tarafından verilen eğitimde iş yerlerinde uyulması gereken hijyen kuralları ele alındı.

        Eğitimin ilk bölümünde katılımcılara, kişisel hijyen kuralları, tuvaletlerin kullanımı ve temizliği, el hijyeni kuralları, maske, bone ve önlük kullanımı konularında bilgiler verildi.

        İkinci bölümde ise koruyucu giysi kullanımı, hastalıklardan korunma, hastalık kaynakları, hastalıkların bulaşma yolları ve nedenleri konuları üzerinde duruldu.

        Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

        Eğitime katılıp sınavda başarılı olanlar, e-devlet üzerinden temin edilebilen ömür boyu geçerli hijyen sertifikası sahibi olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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