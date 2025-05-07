Fethiye'de hijyen eğitimi düzenlendi

İkinci bölümde ise koruyucu giysi kullanımı, hastalıklardan korunma, hastalık kaynakları, hastalıkların bulaşma yolları ve nedenleri konuları üzerinde duruldu.

Eğitimin ilk bölümünde katılımcılara, kişisel hijyen kuralları, tuvaletlerin kullanımı ve temizliği, el hijyeni kuralları, maske, bone ve önlük kullanımı konularında bilgiler verildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ile Fethiye Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde odanın Likya Salonu'nda düzenlenen eğitime 45 kişi katıldı.

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