Bodrum'da ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cip ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cip ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hüseyin T. idaresindeki 48 AIZ 384 plakalı motosiklet, Cevat Şakir Mahallesi'ndeki yolda Ceylan B. yönetimindeki 34 GS 0090 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada motosikletten fırlayan sürücü Hüseyin T. ile motosikletteki Osman A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.